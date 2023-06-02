В России формируют еще две армии и новые военные округа. Что это значит

Помимо этого, проведут организационно-штатное обеспечение формирования армейского корпуса, Азовского военно-морского района, пяти дивизий и 26 бригад.
Также создадут Московский и Ленинградский военные округа.
По словам замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковника Евгения Бурдинского, мобилизационных мероприятий такого масштаба не было со времен Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.
Также он сообщил, что создать округа и армии позволила осенняя мобилизация.
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