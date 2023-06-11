В режиме готовности: в МЧС рассказали о паводковой ситуации на Алтае

В верховьях некоторых рек зафиксировано снижение уровней. Но по прогнозам, в связи с осадками, в ближайшие дни возможен подъем уровней воды, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
Подразделения МЧС и другие службы находятся в режиме готовности на случай ухудшения обстановки.
Для мониторинга паводковой обстановки применяются беспилотники.
Осуществляется контроль за уровнями воды на акваториях края в течение суток. В районах, подверженных подтоплению, работают оперативные группы местных пожарно-спасательных гарнизонов.
Уровень воды в Оби
Между тем уровень воды в Оби у Барнаула за минувшие сутки поднялся на 22 сантиметра и составил на утро 11 июня и составил 479 см (критический — 540).
В 2021 году 11 июня на водомерном посту у Барнаула зафиксировали уровень 554 см.
В 2015-м — 5 мая —уровень воды в Оби поднялся до 603 сантиметров.