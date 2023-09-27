В Республике Алтай кот не может вылизать себе спинку из-за лишнего веса

В Шебалинском районе на одной из турбаз в селе Камлак живет упитанный кот Лексус, из-за своего веса ему тяжело вылизывать шерсть на спине.

Кот Лексус гуляет на свежем воздухе, питается в кафе на территории и, конечно, купается в любви туристов. Его фотографии разместили в группе "Жирен и Красив".

Кот Лексус группа ВКонтакте "Барнаул 22"

Но жизнь Лексуса не так хороша, ведь из-за внушительных размеров пушистому зверю трудно вылизывать шерсть на спинке. По этой причине у него образовались колтуны, кот упрямится и не дает себя гладить.

Кот Лексус группа ВКонтакте "Барнаул 22"

Единственный выход - подстричь котика, потому что шерсть сильно свалялась. Но Лексус с характером, поэтому не дается в руки людям, а предпочитает гулять нечесаный и неглаженный.

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