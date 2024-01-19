21 января
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

В программу «Детский Weekend» престижного фестиваля «Золотая маска» попал Алтайский театр кукол

Во внеконкурсной программе «Детский Weekend» фестиваля «Золотая маска» участвует Алтайский государственный театр кукол «Сказка» с бэби-спектаклем «Молоко».

Экран.
Экран.
Театр кукол.

24 марта в Москве на сцене филиала театра им. Пушкина (ул. Волхонка, 12) состоятся три показа, один из которых представят барнаульские актеры.

11 спектаклей от жанра бэби-театр до мюзикла — вот что представляет из себя «Детский Weekend»-2024 года. Кураторами фестиваля стали известные столичные театральные критики Анна Казарина и Екатерина Рябова.

Премьера бэби-спектакля «Молоко» прошла в конце 2022 года. Режиссером постановки стала Анна Иванова-Брашенская, хореограф Александр Козин, художник Эмиль Капелюш.

"Название спектакля "Молоко" отсылает нас к простой и понятной, но в то же время первобытной и даже космической материи мира. По молочным рекам к млечному пути ведет нас театральная инсталляция, в которой галактические символы и образы сочетаются с узнаваемыми формами и персонажами", - ранее рассказывали в театре.

В 2023 году «Молоко» занял первое место в Международном фестивале бэби-спектаклей во Владимире.

Радмила Бичакова

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость