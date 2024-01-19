В программу «Детский Weekend» престижного фестиваля «Золотая маска» попал Алтайский театр кукол

24 марта в Москве на сцене филиала театра им. Пушкина (ул. Волхонка, 12) состоятся три показа, один из которых представят барнаульские актеры.

11 спектаклей от жанра бэби-театр до мюзикла — вот что представляет из себя «Детский Weekend»-2024 года. Кураторами фестиваля стали известные столичные театральные критики Анна Казарина и Екатерина Рябова.

Премьера бэби-спектакля «Молоко» прошла в конце 2022 года. Режиссером постановки стала Анна Иванова-Брашенская, хореограф Александр Козин, художник Эмиль Капелюш.

"Название спектакля "Молоко" отсылает нас к простой и понятной, но в то же время первобытной и даже космической материи мира. По молочным рекам к млечному пути ведет нас театральная инсталляция, в которой галактические символы и образы сочетаются с узнаваемыми формами и персонажами", - ранее рассказывали в театре.

В 2023 году «Молоко» занял первое место в Международном фестивале бэби-спектаклей во Владимире.

Радмила Бичакова

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