В продолжении Троицы. Когда и как отмечают Духов день

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Значение праздника

В Духов день православные воспевают Святого Духа, сошедшего на апостолов.

Согласно библейским преданиям, на 50-й день после Воскресения Христова апостолы возносили молитвы в Иерусалиме. Как вдруг к ним спустился Святой Дух в виде яркого огня. Языки пламени коснулись каждого из учеников Христа.

После этого апостолы научились говорить на разных языках, чтобы нести Слово Божие по миру. Они отправились в разные части света и рассказывали всем жителям планеты о жизни Господней и его мучительной смерти за грехи всего человечества.

Духов день также называют рождением церкви, ведь именно с этого момента началось ее распространение.