7 июня
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Жизнь

В пригороде Барнаула зазвучат сирены - по каким адресам

В пригороде Барнаула проводится плановое обслуживание электросирен 6 и 7 июня, сообщает мэрия. Стало известно, по каким адресам зазвучат сирены.

Новые сирены в Барнауле
Новые сирены в Барнауле
Мэрия Барнаула

6 июня запланированы работы на электросиренах по следующим адресам:

  • Улица Аванесова, 134/2 (здание АТС),
  • В Затоне по улице Водников, 12а (котельная),
  • В Бельмесево по улице Отечественная, 22 (школа № 94).

Также 7 июня технические работы будут организованы по следующим адресам:

  • В поселке Центральный, улица Мира, 12а (школа № 91),
  • поселок Черницк, улица Школьная, 18 (школа № 95),
  • село Лебяжье, улица Центральная, 65а (Лебяжинская сельская администрация).

Работу по эксплуатационно-техническому обслуживанию электросирен системы оповещения населения проводит «Ростелеком».

В "Ростелекоме" предупреждают о том, что по данным адресам в процессе обслуживания системы возможно кратковременное звучание сирены в течение 1-2 секунд.

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