В пригороде Барнаула зазвучат сирены - по каким адресам

6 июня запланированы работы на электросиренах по следующим адресам:
- Улица Аванесова, 134/2 (здание АТС),
- В Затоне по улице Водников, 12а (котельная),
- В Бельмесево по улице Отечественная, 22 (школа № 94).
Также 7 июня технические работы будут организованы по следующим адресам:
- В поселке Центральный, улица Мира, 12а (школа № 91),
- поселок Черницк, улица Школьная, 18 (школа № 95),
- село Лебяжье, улица Центральная, 65а (Лебяжинская сельская администрация).
Работу по эксплуатационно-техническому обслуживанию электросирен системы оповещения населения проводит «Ростелеком».
В "Ростелекоме" предупреждают о том, что по данным адресам в процессе обслуживания системы возможно кратковременное звучание сирены в течение 1-2 секунд.