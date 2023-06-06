В пригороде Барнаула зазвучат сирены - по каким адресам

В пригороде Барнаула проводится плановое обслуживание электросирен 6 и 7 июня, сообщает мэрия. Стало известно, по каким адресам зазвучат сирены.

6 июня запланированы работы на электросиренах по следующим адресам:

Улица Аванесова, 134/2 (здание АТС),

В Затоне по улице Водников, 12а (котельная),

В Бельмесево по улице Отечественная, 22 (школа № 94).

Также 7 июня технические работы будут организованы по следующим адресам:

В поселке Центральный, улица Мира, 12а (школа № 91),

поселок Черницк, улица Школьная, 18 (школа № 95),

село Лебяжье, улица Центральная, 65а (Лебяжинская сельская администрация).

Работу по эксплуатационно-техническому обслуживанию электросирен системы оповещения населения проводит «Ростелеком».

В "Ростелекоме" предупреждают о том, что по данным адресам в процессе обслуживания системы возможно кратковременное звучание сирены в течение 1-2 секунд.