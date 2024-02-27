В пригороде Барнаула временно отключили холодную воду. Адреса

Отмечается, что воды не будет с 8:00 до 17:00.
Адреса
- ул. Лютиковая, 1-20,
- ул. Ковыльная, 49-133,
- ул. Огоньковая, 1-22,
- ул. Пионовая, 1-22,
- ул. Вербная, 1-14,
- ул. Шаховская, 1-66,
- ул. Зеленая, 1-35, 14-26,
- ул. Набережная. 1-10,
- ул. Карельская, 7-55,
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- ул. Лихая, 1-18,
- ул. Мозаичная, 6-15,
- ул. Архангельская, 1-8,
- ул. Талая, 1-16,
- ул. Туманная, 1-26,
- ул. Берестовая, 2-21,
- пер. Бульварный, 1-14,
- ул. Ромовая, 4-10.
Ранее сообщалось, что устранено повреждение на насосной станции в Барнауле.
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