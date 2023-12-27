В последние дни уходящего года на Землю обрушится мощная магнитная буря

Сообщается, что потоки геомагнитных ударов силой до 5 баллов несутся к Земле.

Магнитная буря

"МК Новосибирск" сообщает, что потоки солнечного ветра, направленные в сторону Земли, несут облако мощных геоударов к нашей планете после произошедшей на днях вспышки М2.94.

Последствия этого явления будут ощущаться в последние дни 2023 года. На пике удары могут достигать 4-5 баллов, если условия будут неблагоприятными.

Рост силы колебаний стоит ожидать 27 декабря.

Еще ночью обстановка была нейтральной, а сила колебаний составляла два балла, днем спадала до одного балла, а вечером возможна малая магнитная буря силой в три балла.

Как пережить магнитную бурю без последствий для здоровья

Врачи советуют:

Снизить физические нагрузки. Не рекомендуется совершать резких движений, которые могут спровоцировать перепады давления. Стоит избегать тяжелой работы по дому и интенсивных тренировок в спортзале.

Иметь под рукой необходимые лекарства, если у вас есть хронические заболевания или гипертония. В напряженные дни желательно принять седативные препараты, разрешенные врачом, или травяные успокаивающие сборы.

Исключить вредности, так как солености и копчености повышают густоту крови и задерживают жидкость в организме, что может привести к отекам. Уменьшить вязкость крови помогут зеленый чай или простая вода.

Чаще проветривать помещения и бывать на свежем воздухе.

По возможности не садиться за руль.

Пик геомагнитной нагрузки постараться переспать. Сон станет временной защитой и поможет пережить стресс.

Стоит делать дыхательную гимнастику, она поможет расслабиться и вернуть спокойствие.

Если вы решили куда-то полететь, то лучше поменять билеты, ведь на высоте в 10 тыс. метров защита уменьшится.

Исключите алкоголь, так как он только усилит тревогу и ухудшит самочувствие.

Какой будет следующая магнитная буря

Сообщается, что 28 декабря метеозависимые люди могут чувствовать неприятные симптомы, такие как головокружение и головная боль. Сила магнитной бури начнется с двух баллов и после 15 часов достигнет своего пика в три балла. К вечеру буря стихнет.

Ранее мы сообщали о магнитной буре в начале декабря.