Отмечается, что тарантулы размером 6-7 см.
Туристам пояснили, что употребление насекомых не является опасным, так как яд деактивирован в процессе приготовления. Кроме того, тарантулов поймали в экологически чистом районе.
В популярной туристической стране появились готовые к употреблению тарантулы.
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Из тех, кто пробовал данное лакомство, прокомментировали вкус следующим образом: «напоминает смесь вяленого мяса трески и курицы».
Мякоть тарантула отличается контрастной текстурой и хрустящей внешней оболочки.
Ранее сообщалось, что огромные пауки-осы напугали барнаульцев.
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