В Подмосковье старушка сгорела заживо

SHOT сообщает, что трагедия произошла в подмосковном Серпухове, где 78-летняя женщина после новогодних праздников переехала из Москвы в загородный дом своей подруги.
Ночью пострадавшая сильно замерзла и решила включить электрическое покрывало, чтобы согреться. Устройство загорелось после того, как она уснула.
Женщины почувствовали запах гари и проснулись. Они попытались потушить огонь, но в доме все уже сильно полыхало.
Пенсионерки выбрались из дома, но одна из них решила вернуться за вещами. Женщина схватила нужные вещи, но выбраться из дома из-за огня уже не смогла. Она погибла в пожаре.
Пожарные прибыли на место происшествия и ликвидировали огонь на площади 100 кв. метров.
В настоящее время проводится проверка.
Ранее мы сообщали, что в Барнауле мужчина грел постель и чуть не спалил квартиру.
Самое важное - в нашем Telegram-канале