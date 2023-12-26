28 декабря
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Жизнь

В парке "Изумрудный" начали украшать елку

В парке "Изумрудный" начали украшать новогоднюю елочку. Об этом сообщает администрация парка.

Елка. Украшения. Новый год.
Елка. Украшения. Новый год.
СС0

На данный момент на дереве уже висит несколько новогодних снежинок.

Ранее сообщалось, что на Мало-Тобольской в Барнауле засверкал снежный городок. Смотрите фоторепортаж altapress.ru.

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