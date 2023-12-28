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Жизнь

В Омске парень спилил елку во дворе дома и прятал ее в ванной от полиции

Омич спилил дерево во дворе дома и подарил любимой, но соседи его сдали.

Елка. Украшения. Новый год.
Елка. Украшения. Новый год.
СС0

Mash Siberia сообщает, что участковый выявил это по камерам. Там запечатлели, что ель спилили двое.

В Омске на ул. Карбышева местные рассказали, что это дело рук 28-летнего парня, который был ранее судим и его старшего брата.

Когда полицейский посетил квартиру возлюбленной обвиняемого, то украшенную елку спрятали в ванной, но правоохранитель дерево нашел.

На ели оставили украшения и поставили в подъезд, чтобы радовала других жителей. А с похитителей взяли обещание посадить летом новое дерево.

Ранее мы сообщали, что в Барнауле после новогодних праздников елку можно сдать на переработку.

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