7 июня
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Жизнь

В центре Барнаула отключат горячую воду

В Барнауле 7 июня в центре отключат горячую воду. Об это предупреждает СГК.

Кран. Вода. В душе.
Кран. Вода. В душе.
СС0

Работы проводят на участке теплосети М-213 в районе пр. Комсомольского, 10б. Горячей воды не будет до 24 часов.

Отключения связаны с работами на теплосетях. Делают врезку заглушек в тепловые камеры и монтаж обводной линии.

"Для чего делаем новые врезки? Чтобы в будущем, при работах на теплосети, не отключать потребителей от ресурса. Несмотря на жару, на объекте трудятся наши специалисты, которые прилагают максимум усилий к тому, чтобы вернуть горячую воду быстрее", сообщают в СГК.

Воду отключат по следующим адресам:

Многоквартирные дома:

Пр. Сибирский, 35а,

Димитрова, 48а, 50, 67, 67а,

Молодежная 6, 2, 2а, 4, 3б, 4а,

Комсомольский 80е, 102, 75, 102а, 104а, 126, 90, 84, 82, 86, 88, 110, 112, 124,

Чкалова, 40, 21, 32, 34, 30, 1б, 1а,

Союза Республик, 14, 3, 5, 12, 13, 1,

Некрасова, 43, 64а,

Трудовой, 39, 9, 37,

Шевченко, 52а,

Путиловская, 20г, 20,

Чернышевского, 30, 28,

Кирова, 43, 38а, 45а, 45, 43а,

Песчаная, 47.

Частные дома: Пр. Сибирский, 43а, 37а, 41а, Чернышевского, 31, 29, Кирова, 28а, Коммунальная, 13в.

Детские сады: Трудовой, 34.

Школы и ВУЗы: Некрасова, 65, Путиловская, 51.

Больницы: Комсомольский, 75а, Союза Республик, 5.

Прочие объекты (в т.ч. бани, административные здания, общежития и пр.):

Димитрова, 52,

Молодежная, 3,

Комсомольский, 80в, 80а, 104, 104б, 106а, 108, 118,

Чкалова, 36,

Союза Республик, 11,

Некрасова, 64,

Путиловская, 53,

9 января, 19,

Партизанская, 40.

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