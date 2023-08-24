В одном из городов Алтайского края зоозащитники прекратили прием животных

Сейчас приостановлен прием собак, так как деньги для них нужны не только на корм, но и чаще всего на лечение.
Зоозащитники отметили, что на улице у них будет больше еды, чем в приюте.
Каждый день они тратят деньги на корм, лекарства, наполнитель, а за электричество с них берут двойную сумму.
Также, в обществе защиты животных напомнили, что они лечили и устраивали собак, только благодаря поддержке местных жителей.
"Не объяснить собакам, почему мы не можем их накормить... Они этого не понимают". - пишут волонтеры.
Ранее зоозащитники жаловались, что барнаульском мини-зоопарке животных содержат в ужасных условиях.