25 апреля
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Жизнь

В Общественной палате предложили запретить продажу крепкого алкоголя лицам младше 21 года

В Общественной палате предложили запретить продажи крепких спиртных напитков лицам младше 21 года. А также собираются полностью запретить продажи крепких спиртных напитков в праздничные дни. Об этом сообщают «Известия».

Виски. Алкоголь.
Виски. Алкоголь.
CC0

Инициаторы предлагают продавать крепкий алкоголь от 16,5 градуса лицам старше 21 года. На данный момент возраст запрета продажи крепких спиртных напитков составляет 18 лет.

Такое решение связывают с повышением призывного возраста, заявил председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

«У нас появился ответ оппонентам, которые раньше приводили аргумент об армейской службе — с 18 лет. Нам говорили, что брать автомат молодым людям доверяют, а алкоголь им почему-то нельзя. Теперь это противоречие, благодаря увеличению призывного возраста, будет устранено», — сообщил изданию Рыбальченко.

Также члены Общественной палаты предлагают запретить продажу алкоголя в выходные и праздничные дни. В особенности в День знаний и в Международный день защиты детей.

Ранее в ЛДПР подготовили законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за надругательство над паспортом РФ.

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