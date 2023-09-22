В Новосибирской области тренер по танцам обманула детей на 300 тыс. рублей

На последней репетицией перед поездкой тренер сказала детям, что обиделась на их родителей, которые ее якобы оклеветали за наличие любимчиков в группе.
Также она написала в общий чат, что устала от клеветы и детей в Казань не повезет. Деньги за поездку пообещала вернуть в течение трех дней.
Деньги женщина не вернула до сих пор. Сначала говорила, что ей не возвращают средства организаторы, а потом сказала, что ее карту заблокировали.
О фестивале, на который должны были ехать дети, не нашли никакой информации. Также оказалась, что в гостинице, которую "забронировала" тренер, нет ни списков детей, ни фамилии руководителя.
Родители подали заявления в прокуратуру и полицию.
Дети на занятия танцами больше не ходят.
Ранее директора и замглавврача барнаульского медцентра осудили за мошенничество на 100 млн рублей.