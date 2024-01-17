В Новосибирске вновь произошла коммунальная авария

Mash Siberia cообщает, что на месте работают специалисты и техника, ожидая новую трубу.
Отопление отсутствует в 161 жилых домах, восьми школах и шести больницах. В ближайших районах тепло снизили.
Левобережные больницы перешли в режим теплосбережения. Если ситуация станет совсем плохой, то пациентов перевезут в больницы на Правом берегу.
Количество пострадавших от ожогов достигает пять человек.
Ранее сообщалось о том, что в Новосибирске десятки домов четыре дня стоят без отопления.
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