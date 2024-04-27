В Новосибирске пропала дочь алтайского депутата

Девушка учится в Новосибирском химико-технологическом колледже им. Д.И. Менделеева на третьем курсе. Студентка не была на учебе с понедельника, 22 апреля. Об этом пишет NGS.

Известно, что 23 апреля молодая девушка вылетела из Новосибирска в Сочи. В самолет она села с подругой: которую отчислили на первом курсе.

По прилету в Сочи местонахождение стало неизвестно. Отмечается, что студентке исполнилось 18 всего шесть дней назад.



«Мама, не волнуйся, все хорошо», — это единственное сообщение, которое получила депутат от дочери.

После этого телефон девушки оказался выключен, на звонки она не отвечает.

По словам Елены Коневой, проживающей в Алтайском крае и являющейся депутатом Новоалтайского городского собрания депутатов, мать подруги пропавшей девушки сообщила, что та могла отправиться на заработки. Из-за исчезновения дочери Елена обратилась в полицию нескольких городов, в том числе Сочи.

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