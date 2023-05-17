В Новосибирске хотят испечь 130-килограммовый торт в честь юбилея города

Новосибирских кондитеров приглашают приготовить именинный 130-килограммового торта к юбилею со дня основания столицы Сибири.
Желающим принять участие нужно приготовить свою часть торта размером формата А4 и весом от 1,5 кг с любой начинкой.
Торт будут презентовать 24 июня с 12 до 15 часов в МФК «Сан Сити». Горожане не только полюбуются большим тортом, но и попробовать кондитерские угощения.
Участие в проекте бесплатное.
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