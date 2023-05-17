18 мая
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

В Новосибирске хотят испечь 130-килограммовый торт в честь юбилея города

В Новосибирске хотят испечь торт весом 130 кг в честь 130-летия города. Власти города ищут кондитеров. Об этом сообщает ngs.ru.

Свадебный торт.
Свадебный торт.
unsplash.com

Новосибирских кондитеров приглашают приготовить именинный 130-килограммового торта к юбилею со дня основания столицы Сибири.

Желающим принять участие нужно приготовить свою часть торта размером формата А4 и весом от 1,5 кг с любой начинкой.

Торт будут презентовать 24 июня с 12 до 15 часов в МФК «Сан Сити». Горожане не только полюбуются большим тортом, но и попробовать кондитерские угощения.

Участие в проекте бесплатное.

Ранее жительница Новосибирска нашла черную жемчужину в одной из маринованных мидий, которые купила в рыбном магазине.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость