В Новосибирске хотят испечь 130-килограммовый торт в честь юбилея города

В Новосибирске хотят испечь торт весом 130 кг в честь 130-летия города. Власти города ищут кондитеров. Об этом сообщает ngs.ru.

Новосибирских кондитеров приглашают приготовить именинный 130-килограммового торта к юбилею со дня основания столицы Сибири.

Желающим принять участие нужно приготовить свою часть торта размером формата А4 и весом от 1,5 кг с любой начинкой.

Торт будут презентовать 24 июня с 12 до 15 часов в МФК «Сан Сити». Горожане не только полюбуются большим тортом, но и попробовать кондитерские угощения.

Участие в проекте бесплатное.

Ранее жительница Новосибирска нашла черную жемчужину в одной из маринованных мидий, которые купила в рыбном магазине.