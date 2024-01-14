15 января
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Жизнь

В Новосибирске десятки домов четыре дня стоят без отопления

Причиной послужила коммунальная авария, произошедшая в ночь 11 января.

Зима, мороз, холод.
Зима, мороз, холод.
открытые источники (CC0)

Как сообщает Mash Siberia, с аварией уже разобрались, но тепло дошло не до всех.

Жители улиц Ленинского района жалуются на холод в квартирах. У кого-то тепла нет совсем, а у кого-то батареи еле теплые.

Новосибирцы не могут оставить жилье без присмотра, ведь если отключить обогреватель, квартиру долго прогревать, а включенным его оставлять опасно.

С жалобами жителей отправляют в управляющие компании, но те ответа не дают, люди стали объединятся, чтобы добиться хоть какой-то помощи.

К счастью, один из звонков помог, сотрудник СК и старшая по дому пришли разбираться с поломкой. СКГ заявили, что проблема возникла из-за того, что в некоторых домах не работают стояки. Управляющие компании не справляются своими силами, поэтому на помощь приехали бригады с правого берега.

Ранее мы уже сообщали о коммунальной аварии в Новосибирске.

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