В Новоалтайске открыли вторую супер-библиотеку — с коворкингом, подвесными креслами и даже мангой

Новые книги — новые впечатления
Преображенному месту — свежее название. Теперь учреждение на ул. 40 лет ВЛКСМ, 4 все будут знать, как модельную библиотеку-филиал «Своя территория».
Здесь провели ремонт и закупили новую дизайнерскую мебель и оборудование. Например, посетители теперь могут сыграть на электропианино, сделать уроки за компьютером, использовать очки дополненной реальности, интерактивную панель, принтеры и многое другое.
В библиотеке изменили зону обслуживания и создали новые пространства для читателей. Появился коворкинг, а читальный зал преобразовали в зал «События плюс творчество».
Еще одна новинка — зона «Ф-3 — факты, фантастика, фэнтези» с интерактивным оборудованием и новой литературой.
Раньше здесь было ужасное помещение, никак не могли понять, как его использовать и вот такое решение нашли, — говорит директор библиотеки Ольга Чайка.
Только для этого отдела приобрели более 200 энциклопедий, справочников, научно-популярных и художественных изданий.
Всего фонд пополнился на 1,3 тыс. новых книг. Кстати, в библиотеке организовали открытое хранение — это значит, что вся литература доступна для читателей. Практически любой томик можно взять домой.
Интересно, что над интерьером работал тот же дизайнер, что оформлял Алтайскую краевую детскую библиотеку. Одно из самых главных и важных достоинств помещения — его стильная система многоуровневого освещения. Теперь можно зачитываться интересными книгами без опаски за зрение.
Цифра: 5 млн рублей из федерального бюджета и 4 млн рублей из городского направили на модернизацию библиотеки.
Образцовая и притягательная
Модернизировалась не только библиотека, но и ее сотрудники. Все они прошли повышение квалификации по программе «Творческие люди» — это обязательное условие проекта. Как рассказывает Ольга Чайка, специалисты прошли обучение заранее, за несколько лет до ремонта.
Библиотека сделана очень качественно, — оценивает модернизацию ВРИО министра культуры Алтайского края Елена Безрукова. — То, что она размещена в жилом доме, в камерном, небольшом пространстве, — повысило сложность задачи. На этих площадях смогли сделать максимум возможного. Казалось бы, Новоалтайск, хрущевка. Но заходишь сюда и попадаешь в очень новое, современное, свежее, интересное место.
Статусу «модельная библиотека», как отметила ВРИО министра, придают значение «образцовая» и «такая, какая должна быть». Ожидается, что такое место привлечет новых читателей.
Микрорайон достаточно большой, растущий, здесь очень много школ, учебных заведений и он активно застраивается. Немало молодых семей, школьников. Мы обслуживаем всех, но позиционируем себя, как библиотека для молодежи, — говорит Ольга Чайка.
Все они смогут приходить на встречи и мастер-классы в новый удобный зал. Теперь необычных и познавательных мероприятий будет больше.
Чтобы привлекать, мы должны создавать события, — уверена директор учреждения. — В ближайшее время проведем ознакомительные квесты по библиотеке.
Цифра: «Своя территория» насчитывает 7,2 тыс. читателей.
Не последняя
Напомним, что Центральная городская библиотека им. Мерзликина стала первой на Алтае, получившей статус «модельной» в рамках нацпроекта «Культура». Ее филиал модернизировали также в результате победы в непростом всероссийском конкурсе.
«Своя территория» — это уже шестая библиотека в регионе, появившаяся в рамках указанного нацпроекта. Кроме того, существует региональная программа «Культура Алтайского края», в рамках которой также открывают и еще будут открывать подобные учреждения.
Художественную литературу многие все еще предпочитают читать на бумаге — это эстетично, приятно тактильно, дает больший комплекс ощущений. Я сама для удовольствия читаю на бумажных носителях, а для работы — на электронных, — признается Елена Безрукова. — Библиотека располагает к чтению — когда попадаешь в нее, видишь новые книги на стеллажах, сразу начинаешь выбирать.