1 декабря
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Жизнь

В нескольких районах Барнаула временно отключили холодную воду. Адреса

Росводоканал Барнаул устраняет повреждение на пересечении пр. Трамвайного и ул. Волгоградской. А также по адресу ул. Интернациональная, 162.

Вода. Ладонь. Отключение воды.
Вода. Ладонь. Отключение воды.
СС0

Холодной воды нет по следующим адресам:

ул. Советской Армии, 131а, 133а, 133б, 133в;

пр. Клеверный, 2-54, 1-117;

ул. Бородкина, 66а-70, 79б-87;

пр. Трамвайный, 2-70, 1-57;

пр. Целинный, 2-86, 1-81а;

пр. Локомотивный, 2-82, 1-77;

пр. Ракетный, 2-60, 1-55;

пер. Ядринцева, 33-64;

ул. Пролетарская, 187а-199;

ул. Интернациональная, 145-149, 150, 160-188, 153-175;

ул. Анатолия, 146а, 170-205, 182, 193.

Подвоз воды осуществляют по заявкам.

Ориентировочно повреждение устранят в 20:30.

Ранее сообщалось, что барнаульцы обрадовались чистым дорогам и аллеям.

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