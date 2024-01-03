5 января
Год от корки до корки. Итоговый спецвыпуск Год от корки до корки. Итоговый спецвыпуск
﻿
Жизнь

В Наукограде вот-вот начнут принимать новогодние елки на переработку

Акция по сбору елок для дальнейшей переработки начнется в Бийске уже 5 января и продлится до 1 марта. Жителей просят оставлять новогодних "красавиц" около мусорных контейнеров.

Новый год. Елка.
Новый год. Елка.
pexels.com

Как пишет "Бийский рабочий", местное предприятие "Спецобслуживание плюс" присоединилось к всероссийской акции "Елочный круговорот".

Благодаря ей живые деревья получат вторая жизнь. "Они могут использоваться в сельском хозяйстве, в благоустройстве и даже как корм животным, - рассказали на ТГ-канале предприятия. - Мы заберем деревья и отправим на переработку".

Единственное, о чем просят горожан, оставлять елки и пихты только рядом с контейнерными площадками. Предварительно с них надо снять мишуру и другие декоративные элементы.

Согласно статистике, каждый год в России покупают более 1 млн деревьев, а это примерно 3 тыс. тонн потенциальных отходов. Так как деревья не относятся к твердым коммунальным отходам, ими забивают контейнеры, а мусоровозам они затрудняют погрузку.

Присылайте ваши новости в наш Telegram-канал

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость