В Наукограде вот-вот начнут принимать новогодние елки на переработку

Акция по сбору елок для дальнейшей переработки начнется в Бийске уже 5 января и продлится до 1 марта. Жителей просят оставлять новогодних "красавиц" около мусорных контейнеров.

Как пишет "Бийский рабочий", местное предприятие "Спецобслуживание плюс" присоединилось к всероссийской акции "Елочный круговорот".



Благодаря ей живые деревья получат вторая жизнь. "Они могут использоваться в сельском хозяйстве, в благоустройстве и даже как корм животным, - рассказали на ТГ-канале предприятия. - Мы заберем деревья и отправим на переработку".



Единственное, о чем просят горожан, оставлять елки и пихты только рядом с контейнерными площадками. Предварительно с них надо снять мишуру и другие декоративные элементы.

Согласно статистике, каждый год в России покупают более 1 млн деревьев, а это примерно 3 тыс. тонн потенциальных отходов. Так как деревья не относятся к твердым коммунальным отходам, ими забивают контейнеры, а мусоровозам они затрудняют погрузку.

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