В Москве при пожаре погибли трое взрослых и ребенок

По данным SHOT, при пожаре погибли трое взрослых и ребенок, на месте работают экстренные службы.
Причины возгорания уточняются.
Ранее мы сообщали, что известно о полыхавшем доме на алтайской турбазе.
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Пожар произошел в доме на ул. Академика Комарова в районе Марфино.
По данным SHOT, при пожаре погибли трое взрослых и ребенок, на месте работают экстренные службы.
Причины возгорания уточняются.
Ранее мы сообщали, что известно о полыхавшем доме на алтайской турбазе.
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