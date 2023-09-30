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Жизнь

В Москве горожанка обвинила сожителя в изнасиловании ее 2-летнего сына

Утром, 29 сентября, 21-летняя жительница Пресненского района Москвы вызвала скорую мальчику. Девушка заявила, что ребенка изнасиловали.

Ребенок, дети, ребенок играет.
Ребенок, дети, ребенок играет.
unsplash.com.

Врачи, которые приехали на вызов, заявили, что мать мальчика не в себе, ребенок плакал, а обвиняемого мужчины в квартире не было. Скорая забрала обоих в больницу, там девушке вкололи успокоительное, а ребенка отправили на осмотр.

Выяснилось, что горожанка страдает депрессивным расстройством.

Врачи заявили о произошедшем в полицию, оперативники сейчас разыскивают сожителя. Мать с 2-летним сыном остаются в больнице.

Ранее мы писали об инциденте в Белоруссии, где 20-летний педофил заставил 11-летнюю девочку убить свою мать.

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