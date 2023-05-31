1 июня
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Жизнь

Жили-были. В Молодежном театре Алтая устраивают творческую лабораторию по повестям Петровского времени

Молодежный театр Алтая проводит творческую лабораторию "Жили-были..." Четверо молодых режиссер разработают эскизы спектаклей по повестям Петровского времени (XVII век).

Молодежный театр Алтая.
Молодежный театр Алтая.
Кристина Тарасова.

Лаборатория состоится 17 июня. Постановочные группы продемонстрируют свои наработки на малой сцене театра.

"МТА взорвет стандарты представления о русских сказках", - заявляют в пресс-службе театра.

После показов состоятся обсуждение и голосование. Лучший эскиз в будущем сезоне станет полноценной постановкой.

Творческая лаборатория по повестям Петровского времени
Творческая лаборатория по повестям Петровского времени
Молодежный театр Алтая

Каждый желающий может присутствовать на показе эскизов. Для этого нужно забронировать себе место в зрительном зале на платформе «ТаймПэд» - за раз можно занять до трех кресел. Записаться можно сразу на все четыре показа.

"Весь день субботы 17 июня, с 10:00 до 18:00, вы проведете в уникальной компании фантастически креативных людей театра", - заявляют в ведомстве.

Ранее на сцене молодежного театра Алтая впервые выступил любительский коллектив и шокировал зрителей.

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