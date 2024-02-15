16 февраля
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Жизнь

В МЧС рассказали о погодной обстановке в Алтайском крае

Группы ГУ МЧС России по Алтайскому краю со вчерашнего утра дежурят на опасных участках дорог.

Метель в Алтайском крае.
Метель в Алтайском крае.
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Сотрудники МЧС помогли на дорогах девять раз. Они стабилизировали съехавшие с трассы машины, доставляли пассажиров заглохших автомобилей, помогали в устранении неисправностей.

Организована работа 43 оперативных групп пожарно-спасательных гарнизонов по мониторингу обстановки.
На участках дорог с введенными ограничениями работали 44 стационарных пункта обогрева.

Максимальные порывы ветра зафиксированы в Усть-Пристанском (29 м/с), максимальные осадки - в Змеиногорском районе (8 мм).
В связи с погодными условиями вводились ограничения на трех участках автомобильных дорог федерального и 17 участках дорог регионального значения в 42 муниципальных образованиях.

На данный момент действуют ограничения для всех видов транспорта:

  • К-18 (Усть-Калманка - Чарышское);
  • К-09 (Курья-Третьяково-граница РФ);
  • К-03 (от г. Змеиногорск до г. Рубцовск).

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