В МЧС напомнили правила безопасного поведения на воде

В День рыбалки сотрудники МЧС напоминают о правилах безопасного поведения на воде. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Если вы решили порыбачить, то необходимо запомнить несколько правил. Во-первых, учитывайте прогноз погоды.

При грозе, дожде или других неблагоприятных погодных условиях отправляться к воде не стоит. Кроме того, рыбалка в ночное время может быть особо опасна.

Рыбачить лучше не отходя далеко от берега, а перед уходом обязательно сообщить родным и близким о своем местонахождении и о планируемом времени возвращения.

МЧС советует жителям Алтайского края быть особо внимательными и осторожными на воде, а также не терять бдительности.

Ранее мужчина пошел на рыбалку и выудил монстра-инопланетянина.