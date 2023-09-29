В лесу на Алтае нашли ловушки в корнях деревьев

Сообщают, что вредитель забивает в корни деревьев острые предметы.
Жертвами таких ловушек уже стали несколько человек.
Ранее собака прибилась к российским военным и спасла их от ловушек ВСУ.
Грибники поделились неприятной находкой в Волчихинском бору, сообщает "Инцидент Рубцовск".
Сообщают, что вредитель забивает в корни деревьев острые предметы.
Жертвами таких ловушек уже стали несколько человек.
Ранее собака прибилась к российским военным и спасла их от ловушек ВСУ.
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