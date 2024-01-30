В квартире у основательницы Wildberries Бакальчук провели обыски

В квартире основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук проведены обыски. Об этом сообщает Telegram-канал "Mash на Мойке" .

Известно, что правоохранители изъяли документацию, которая интересует следствие по делу о пожаре на складе в Шушарах.

При этом следственные действия вел не только гендиректор маркетплейса, а еще несколько топ-менеджеров.

В компании отметили, что гендиректор дала развернутые показания и взаимодействует со следствием, так как сама заинтересована в скорейшем установлении причин произошедшего.

Ранее сообщалось, что глава популярного маркет-плейса впервые прокомментировала пожар на складе в Шушарах.

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