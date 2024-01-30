31 января
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

В квартире у основательницы Wildberries Бакальчук провели обыски

В квартире основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук проведены обыски. Об этом сообщает Telegram-канал "Mash на Мойке".

Wildberries.
Wildberries.
Кристина Тарасова

Известно, что правоохранители изъяли документацию, которая интересует следствие по делу о пожаре на складе в Шушарах.

При этом следственные действия вел не только гендиректор маркетплейса, а еще несколько топ-менеджеров.

В компании отметили, что гендиректор дала развернутые показания и взаимодействует со следствием, так как сама заинтересована в скорейшем установлении причин произошедшего.

Ранее сообщалось, что глава популярного маркет-плейса впервые прокомментировала пожар на складе в Шушарах.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость