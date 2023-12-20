В клипе Баскова обнаружили пропаганду ЛГБТ*

Телеканалу «Точка ТВ» назначили штраф в размере 1 млн рублей за показ клипа Николая Баскова «Странник».

В суде заявили, что совокупность сцен показывает отношения лирического героя (Баскова) с другим мужчиной как романтические. Это якобы выражено во взглядах персонажей и наличии реакций на поцелуй лирического героя с женщиной.

Также судья обнаружил ревность лирического героя к мужчине, который изменил ему с женщиной. Еще отметили, что действие в клипе разворачивается на фоне гедонизма и разврата.

Откровенные сцены между женщинами тоже смутили судей.

Ранее президент РФ Владимир Путин наградил Николая Баскова орденом Почета народного артиста.

* — признано экстремистской организацией на территории РФ.