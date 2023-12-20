21 декабря
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Жизнь

В клипе Баскова обнаружили пропаганду ЛГБТ*

В клипе Николая Баскова нашли пропаганду ЛГБТ* из-за «отношений лирического героя с лицом мужского пола», сообщает Таганский суд Москвы.

Николай Басков.
Николай Басков.
www.anews.com

Телеканалу «Точка ТВ» назначили штраф в размере 1 млн рублей за показ клипа Николая Баскова «Странник».

В суде заявили, что совокупность сцен показывает отношения лирического героя (Баскова) с другим мужчиной как романтические. Это якобы выражено во взглядах персонажей и наличии реакций на поцелуй лирического героя с женщиной.

Также судья обнаружил ревность лирического героя к мужчине, который изменил ему с женщиной. Еще отметили, что действие в клипе разворачивается на фоне гедонизма и разврата.

Откровенные сцены между женщинами тоже смутили судей.

Ранее президент РФ Владимир Путин наградил Николая Баскова орденом Почета народного артиста.

* — признано экстремистской организацией на территории РФ.

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