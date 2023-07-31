В Киприно прошел фестиваль «Как сыр в масле».

Для гостей фестиваля в этот день работали Фермерский двор, торговые ряды, ремесленная ярмарка, фото зоны. Все желающие смогли принять участие в мастер-классах от районных мастеров и ремесленников Алтайского края, поучаствовать в изготовлении сырной вафли от Компании «Киприно» и насладиться ее вкусом.
Дети и взрослые активно принимали участия в конкурсах и ФлешМобах, фотографируясь с красивыми персонажами.
Для торжественного открытия фестиваля на сцену были приглашены Глава Шелаболихинского Района Александр Шушунов и Генеральный директор компании «Киприно» Денис Зюзин.
Начальник Управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей фармацевтической промышленности и биотехнологиям Александр Большаков поздравил всех с началом фестиваля.
Фестиваль «Как сыр в масле!» проводится во второй раз и потому постепенно становится доброй традицией для жителей и гостей Шелаболихинского района, для всех любителей главного бренда нашего региона — алтайского сыра. Символично, что фестиваль в Киприно стал организовываться как раз в то время, когда всеми любимый фестиваль «Дни алтайского сыра» перестал проводиться самостоятельно и плавно включился в большой семейный гастрономический фестиваль «Алтайские бренды». В этом году фестиваль алтайских брендов пройдет в последнюю субботу лета, 26 августа, в барнаульском парке «Изумрудный». И, конечно, компания «Киприно» станет его участником, — отметил Александр Большаков.
Концертную программу второго межрайонного фестиваля «Как сыр в масле!» открыла ударная волна от дуэта барабанщиков «Мегабит».
Все творческие коллективы, которые приняли участие в фестивале, получили грамоты и памятную статуэтку «Как сыр в масле».
На протяжении всей концертной программы гостям была предложена дегустация сыров, а в завершении фестиваля по аплодисментам всех присутствующих выбрали вкус второго межрайонного фестиваля, им стал сыр «Сливочный».
Напомним, что крупнейшими предприятиями по производству сыров, масла сливочного, молока, кисломолочной продукции в Алтайском крае являются компания «Киприно»; АО «Барнаульский молочный комбинат»; АО «Алтайская молочная компания» (ГК «Столица молока»); филиал в г. Рубцовске АО «Вимм-Биль-Данн»; ООО «Алтайская бурёнка» (Зональный район); ООО «Холод» (г. Заринск). Алтайский край занимает лидирующие позиции в стране в сфере производства масла и сыров. Для нашего сыра характерна плотная текстура и терпкий вкус. Самую большую головку сыра в России весом 721 кг изготовили у нас, на Алтае! Эстафету от Киприно скоро подхватит старейший сырзавод края в с.Куяган и его «Сырная деревня».