19 октября
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Жизнь

В Кемеровской области оштрафовали псевдополицейского

В городе Белово Кемеровской области мужчина переоделся в костюм полицейского и обнимал прохожих, чтобы поднять им настроение. Настоящие правоохранители такого поступка не оценили.

Полиция.
Полиция.
altapress.ru

Как сообщает Baza, 23-летний парень решил поднять настроение своим землякам. Он засыпал горожан комплиментами и обнимал их.

По началу некоторые жители даже пугались, увидев доброжелательного полицейского, но позже таяли.

Лжесотрудника заметили полицейские и задержали. Уже в участке мужчина пообещал, что больше так делать не будет. Теперь беловец будет должен выплатить штрафы за мелкое хулиганство и незаконное ношение форменной одежды.

Задержанный говорит, что это будет для него уроком.

Ранее в Кемерове шестилетний ребенок вышел за пределы участка и потерялся.

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