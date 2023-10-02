В Изумрудном парке замерзают и умирают теплолюбивые карпы

Посетители сообщают, что живые рыбы в пруду очень вялые.
Читательница altapress.ru подозревает, что им холодно. Ночью температура опускается ниже нуля.
Ранее житель Камня-на-Оби выловил 14 крупных сазанов запрещенной острогой.
В пруду барнаульского парка снова нашли мертвую рыбу.
Посетители сообщают, что живые рыбы в пруду очень вялые.
Читательница altapress.ru подозревает, что им холодно. Ночью температура опускается ниже нуля.
Ранее житель Камня-на-Оби выловил 14 крупных сазанов запрещенной острогой.
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