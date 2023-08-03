4 августа
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Жизнь

В Изумрудном парке показали, как выглядит необычная подсветка деревьев

Подсветку деревьев сделали на площади за прудом, рассказал управляющий парком Владислав Вакаев в своем Telegram-канале.

Подсветка в Изумрудном парке.
Подсветка в Изумрудном парке.
t.me/vvakaev

Маленькие лампочки вкруговую обвили стволы деревьев. Их зажигают сразу после захода солнца, и парк сразу преображается.

"В парке "Изумрудный" стало еще уютней", - сказал директор зеленой зоны.

Барнаульцы уже оценили новинку и оставили положительные отзывы.

Некоторые горожане в комментариях забеспокоились о природе и об отдыхе деревьев от света ламп. Вакаев в ответ заверил, что подсветка будет выключаться вместе с фонарями на площади.

Ранее мы рассказывали, что Изумрудный парк продолжает преображаться - там строится новый амфитеатр, появились необычные скамейки в заборе и освещение над ними.

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