В Изумрудном парке по новому маршруту подготовили лыжню

В этом году лыжню решили по минимуму пересекать с оживленными дорожками, чтобы всем посетителям было удобно.

Лыжная в Изумрудном парке. "Говорит Вакаев"

Трасса проходит по «зеленому пляжу» и ландшафтно-мемориальной зоне, которую на схеме выделили желтым цветом. Длина лыжни около 1 км.

Открытие состоится 30 декабря. Посетителей парка и, особенно, владельцев собак, просят не передвигаться по лыжне пешком – от этого остаются следы и создаются неудобства лыжникам.

Ранее мы делали фоторепортаж из парка. Посмотрите, как красиво его украсили к Новому году.