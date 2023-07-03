В Госдуме призвали научить детей международному жесту о помощи

Идея возникла после того, как девочка показала жестовый сигнал о помощи в прямом эфире Первого канала, сообщают РИА Новости .

На Первом канале показали сюжет о семейной паре, которая после развода борется за четырехлетнего сына.

Во время съемок в кадр попали дочери бывших супругов. Старшая девочка во время интервью улыбалась и говорила о любви к матери.

В то же время, за спиной младшей сестры, она прижала большой палец к ладони и несколько раз сжала остальные пальцы в кулак.

Этот жест считают международным сигналом о помощи.

Вицеспикер Госдумы Чернышов предложил придать этому сигналу федеральный статус, рассказывать о нем в социальной рекламе, включить в образовательные программы.

По его словам, жест может спасти ребенка не только в случаях семейного насилия, но и при похищениях и других преступлениях. Но для этого нужно повышать уровень осведомленности.

Назвать жест Чернышов предложил как "Сигнал Вероники".

Ранее пропавшего шестилетнего мальчика нашли мертвым в сумке в гаражах в Екатеринбурге. На видеоинтервью перед этим его опекун делала вид, что ребенок пропал.