12 июня
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Жизнь

Комитет Госдумы одобрил законопроект о повышении призывного возраста

Комитет Госдумы по обороне рекомендовал к принятию в первом чтении законопроект о поэтапном повышении призывного возраста. Об этом сообщают РИА Новости.

Призыв срочников. Фоторепортаж из прошлого.
Призыв срочников. Фоторепортаж из прошлого.
Дмитрий Кудрявцев.

В документе также указано, что были и замечания к проекту от правительства и правового управления нижней палаты.

Однако в комитете заявили, что они «не влияют на его концепцию и могут быть устранены при подготовке законопроекта ко второму чтению».

Законопроект предполагает повышение призывного возраста с 18 лет до 21 года, а верхнюю планку сместить с 27 лет до 30.

Повышение призывного возраста будет проходить в несколько этапов. Завершить проект планируют к 2026 году.

Так в 2024 году призывной возраст срочной службы составит от 19 до 30 лет, в 2025 году — от 20 до 30 лет, а в 2026 году — от 21 до 30 лет.

Ранее стало известно, кого затронет весенний призыв-2023 в Алтайском крае.

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