В Госдуме призвали остановиться запрещать все подряд

Депутат Госдумы и телеведущий Евгений Попов призвал своих коллег остановиться все запрещать. Он отметил, что для некоторых политиков это стало "основной функцией". Об этом Попов заявил в своем Telegram-канале.

Для примера политик привел электросамокаты. Евгений Попов отметил, что спрос на это средство передвижения вырос более чем в три раза за год. По его словам, в последнее время электросамокаты стали не просто развлечением, а полноценным видом транспорта.

"Самое время, конечно, запретить этот транспорт вместо предложений по строительству инфраструктуры и иных мер для снижения аварийности", - сыронизировал депутат.

Евгений Попов заявил, что для некоторых политиков запреты стали "основной функцией".

"Запретим самокаты, барби, английский язык и тогда заживем", - написал политик.

Ранее член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина предложила запретить куклы Барби, так как по ее мнению они пропагандируют ЛГБТ.