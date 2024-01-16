В Госдуме предложили ввести штрафы для родителей буллеров

Подростковую травлю предложили законодательно наказывать, однако это будет распространяться на родителей, а не на детей.

Как сообщили в "Парламентской газете", в Госдуме подняли вопрос о школьной травле детей и подростков. Уже разработали предварительную редакцию законопроекта о школьной травле.

Депутат Госдумы отметил, что с травлей сталкивается каждый второй, а в законодательной системе слово "буллинг" отсутствует. Административных дел за школьную травлю почти нет.

Для начала депутаты решили определить, что входит в понятие "буллинг", а ответственность будут нести родители детей-буллеров. Им будет назначен штраф, сумма которого пока не обозначена.

В Госдуме пояснили, что с такими детьми невозможно провести ни профилактическую работу, ни отчислить из учебного заведения, так как в законодательстве о таком нет пояснений.

Ранее altapress.ru сообщал об обновленных правилах декрета.

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