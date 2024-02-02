В Госдуме предложили ввести новый механизм скидок для малоимущих граждан

Член комитета Госдумы Светлана Бессараб рассказала, что в России могут сделать новый механизм скидок для малоимущих граждан. Об этом сообщает Lenta.ru.

Бессараб рассказала, что в России могут разрешить регионам снижать стоимость имущественного и земельного налогов для тех торговых сетей, которые готовы сделать скидку малоимущим гражданам.

При этом в Госдуме не раз предлагали рассмотреть вопрос о введении социальных скидочных карт. По таким картам многодетные семьи смогли бы получать скидки в некоторых торговых сетях.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы предложила выдавать жилье многодетным семьям - но только за пятого ребенка.

Самое важное - в нашем Telegram-канале