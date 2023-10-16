16 октября
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Жизнь

В Госдуме предложили разрешить тратить материнский капитал на лечение детей и матери

Депутат Госдумы Светлана Бессараб предложила тратить материнский капитал на лечение детей и матери. Об это сообщает Lenta.ru.

Материнский капитал.
Материнский капитал.
Из открытых источников.

Правительство не поддержало инициативу. Там заявили, что все лечения можно получить по ОМС.

Однако есть дорогостоящие виды лечения, на которые средства собирают всем миром.

Бессараб отметила, что планирует еще раз обратиться к российскому правительству

На данный момент семьи могут потратить маткапитал на покупку жилья, первоначальный взнос по ипотеке, погашение жилищных кредитов и строительство.

Также можно потратить средства на услуги детей-инвалидов и образование детей.

Ранее сообщалось, что материнский капитал увеличили и будут выдавать по новой схеме в Алтайском крае.

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