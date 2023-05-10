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Жизнь

В Госдуме потребовали ограничить показ в РФ новой серии "Гриффинов" про Челябинск

Депутат Госдумы от Челябинской области и первый зампред комитета по просвещению Яна Лантратова потребовала ограничить показ в РФ новой серией американского анимационного ситкома «Гриффины». В ней показали Челябинск с отрицательной стороны. Об этом сообщает "Афиша Daily".

Новая серия "Гриффинов" про Челябинск
Новая серия "Гриффинов" про Челябинск
Кадр из мультсериала "Гриффины"

В новой серии мультсериала Челябинск показали как город, в котором разрушены дома, а жители пьют, подвергаются действию радиации и заражаются «коровьей чумой».

Лантратова заявила, что сценаристы показали Челябинск «намеренно оскорбительным художественным образом, не имеющим отношения к реальности». Хотя депутат согласилась, что художники имеют право на «свое видение».

Также Лантратова назвала данный сериал "осознанной работой против нашей страны" и заявила, что началась информационная война через художественные произведения.

По этой причине она потребовала ограничить показ данной серии на телеканалах РФ.

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