В Госдуме отклонили базовый доход для семей с детьми

Как пишет пресс-служба алтайских социалистов, приоритетный законопроект фракции "Справедливая Россия — За правду", предлагающий новую меру поддержки семей с детьми, был отклонён на первой пленарной неделе января.

Сообщается, что парламентское большинство в Госдуме не стало голосовать по вопросу введения базового дохода для семей с детьми.

Законопроект закреплял ежемесячную выплату в размере 10 тыс. рублей каждому члену семьи в связи с рождением или усыновлением детей. В отношении детей такая выплата предлагалась до 18 лет, в отношении родителей — до совершеннолетия младшего из детей. Поддержка должна была предоставляться вне зависимости от имущественного положения семьи. Мы детально проработали источники финансирования базового дохода. Коротко — это часть дополнительных нефтегазовых доходов, которые сейчас направляются в ФНБ и средства от установления дифференцированной ставки налога в отношении сырьевых товаров, — обозначил суть инициативы социалистов депутат Госдумы Александр Терентьев. — Как отметил наш лидер Сергей Миронов, — никаких чудес — все реально.