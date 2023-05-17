В Госдуме одобрили законопроект об обращении с бездомными животными - в том числе их убийство

Согласно законопроекту, власти регионов смогут вводить собственные правила обращения с бродячими животными. Решения будут приниматься с учетом позиции граждан и обстоятельств.
В определенных случаях власти региона могут отказываться от федеральных норм об отлове животных и помещении их в приюты. Не исключено усыпление и отстрел "бродяг".
При этом терминов «усыпление» и «отстрел» в поправках не содержится.
В правительстве отметили, что принятие данных мер необходимо в связи с неблагоприятной обстановкой в некоторых регионах.
Ранее жители Алтайского края выступили против усыпления бездомных собак.