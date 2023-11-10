В горах Алтая нашли необычный цветок

На Алтае нашли виды растений, не встречавшиеся ученым более сотни лет, сообщает ТАСС.

Ученые из Томского государственного университета (ТГУ) нашли два вида горькушки и один остролодочника.

Отмечается, что эти растения были описаны более века назад.

Горькушка - Saussurea serratuloides - была описана русским ботаником Николаем Степановичем Турчаниновым в 1847 году на Алтае. Однако он не указал точное местоположение. После этого открытия вид больше никто не видел.

Другие исследовали несколько раз пытались найти растение.

Ученые ТГУ обнаружили цветок, когда просто остановились, чтобы спрятаться от дождя.

Ранее сообщалось, что редкий вид пионов зацвел в Алтайском крае.