В годовщину "конца света" на россиян обрушится мощная и затяжная магнитная буря. И при чем тут индейцы

Существует прогноз — уже 21 декабря на Землю обрушится сильнейшая магнитная буря в 5 баллов, это равно силе K-Index 5. Буря сойдет на нет только 23 декабря.

По прогнозам, это будет последний геомагнитный удар в этом году.

Ранее мощная вспышка Х2.87 разорвала плазму Солнца. Это сильнейшая вспышка за последние шесть лет.

Здоровье

Сильнее всего в дни магнитных бурь страдают нервная и сердечно-сосудистая системы.

Как защититься:

не употреблять спиртное,

пить больше воды или успокаивающий чай, желательно, — с мятой или мелиссой.

Новогодняя ночь

Уже сейчас специалисты спрогнозировали в ночь с 31 декабря 2023 года на 1 января 2024-го мощную магнитную бурю.

В такие дни лучше всего соблюдать нехитрые правила и тогда космическая атака пройдет незаметней.

Гаджеты и связь

Бури могут вывести из строя электронную технику. В такие дни наблюдаются нарушение связи, а также некачественный телесигнал, а на экране точечно появляются пятна, разукрашенные всеми цветами спектра.

Бури могут привести к радиационному облучению космонавтов, пассажиров и экипажей реактивных самолетов.

О конце света

На основе своих наблюдений за небом индейцы Майя составили календарь. Майя предсказывали наступление апокалипсиса.

Согласно этому календарю, человечество переживает пять эпох. В среднем первые четыре эпохи продлились около 4 тыс. лет, последняя эпоха "Пятого Солнца" закончилась 21 декабря 2012 года.