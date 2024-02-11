12 февраля
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Жизнь

В этот день можно узнать, какая погода будет летом

В народно-православном календаре 11 февраля отмечают Лаврентьев день.

Метель, сильный ветер, переметы и гололед.
Метель, сильный ветер, переметы и гололед.
vk.com/barneos22

Altapress.ru рассказывает о приметах этого дня.

Приметы Лаврентьева дня

  • Луна красного цвета — к сильному и порывистому ветру.
  • Лес шумит – к оттепели.
  • Холодная погода — к жаркому августу.
  • Ветреная погода — к дождливому году.

Ночью 11 февраля в Алтайском крае прогнозируют порывы юго-западного ветра до 20 метров в секунду, днем — до 17. Так что вполне возможно, нас ожидает дождливое лето и осень. Хотя мороз до минус 14 говорит о том, что август будет жарким. Соответственно, богатым на урожай.

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