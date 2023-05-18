В двух городских парках Барнаула продолжают благоустройство

В парке "Центральный" полностью демонтировали асфальт и конструкцию фонтана.
Рабочие устанавливают поребрики и готовят песчаное основание для последующей укладки асфальта и плиточного покрытия. Также прокладывают электросети.
Новый фонтан заработает в зеленой зоне к концу года. Также появятся малый амфитеатр, детская площадка и зона отдыха для взрослых, освещение и камеры видеонаблюдения, скамейки и туалеты.
В "Юбилейном" парке приступили к работам еще на майских праздниках. Уже снесли аварийные деревья, обустроили 700 кв. м. песчаного основания для будущих велобеговой и пешеходных дорожек. Также устанавливают поребрики.
На втором этапе благоустройства высадят около 250 деревьев, обустроят продолжение центральной аллеи, поставят лавочки и урны, оборудуют освещение.
Кстати, парк «Центральный» стал победителем онлайн-голосования по выбору территорий для благоустройства.
В этом году проходит аналогичное голосование, которое продлится до 31 мая. На выбор представлены 37 территорий, а также дизайн-проект третьего этапа благоустройства "Юбилейного".
Ранее Демидовская площадь закрепилась в лидерах среди претендентов на благоустройство.