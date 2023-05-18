В двух городских парках Барнаула продолжают благоустройство

Благоустройство парков "Юбилейный" и "Центральный" продолжают в Барнауле в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщает пресс-служба мэрии города.

В парке "Центральный" полностью демонтировали асфальт и конструкцию фонтана.

Рабочие устанавливают поребрики и готовят песчаное основание для последующей укладки асфальта и плиточного покрытия. Также прокладывают электросети.

Благоустройство парков "Центральный" и "Юбилейный". barnaul.org Благоустройство парков "Центральный" и "Юбилейный". barnaul.org Благоустройство парков "Центральный" и "Юбилейный". barnaul.org Благоустройство парков "Центральный" и "Юбилейный". barnaul.org

Новый фонтан заработает в зеленой зоне к концу года. Также появятся малый амфитеатр, детская площадка и зона отдыха для взрослых, освещение и камеры видеонаблюдения, скамейки и туалеты.

В "Юбилейном" парке приступили к работам еще на майских праздниках. Уже снесли аварийные деревья, обустроили 700 кв. м. песчаного основания для будущих велобеговой и пешеходных дорожек. Также устанавливают поребрики.

На втором этапе благоустройства высадят около 250 деревьев, обустроят продолжение центральной аллеи, поставят лавочки и урны, оборудуют освещение.

Кстати, парк «Центральный» стал победителем онлайн-голосования по выбору территорий для благоустройства.

В этом году проходит аналогичное голосование, которое продлится до 31 мая. На выбор представлены 37 территорий, а также дизайн-проект третьего этапа благоустройства "Юбилейного".

Ранее Демидовская площадь закрепилась в лидерах среди претендентов на благоустройство.