В доме Гитлера будут проводить тренинги по правам человека для полицейских

В австрийском городе Браунау-ам-Инн решили проводить уроки по правам человека для сотрудников полиции в доме, где родился нацистский диктатор Адольф Гитлер. Об этом сообщает Life.ru.

Гитлер 20 декабря 1924 года, сразу после выхода из Ландсбергской тюрьмы, куда он был посажен за организацию «пивного путча».

Оказалось, что этот дом пустует с 2011 года. Семь лет назад здание перешло во владение государства. Реконструкцию отложили из-за пандемии коронавируса.

Осенью здание перепроектируют, реконструкция продлится до 2025 года. В 2026 году там будет работать полицейский участок и районный отдел полиции.

Кроме того, мемориальный камень "За мир, свободу и демократию. Не допустим фашизма вновь, миллионы погибших просят об этом" останется на месте.

Около 53% опрошенных одобрили создание в доме учреждения, которое будет заниматься вопросами национал-социализма, толерантности и мира, 23% проголосовали за снос здания, а 6% — за создание учреждения исполнительное власти.

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